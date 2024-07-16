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Eğitim

KAİHL, YKS'de derece yapan öğrencilerini açıkladı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden (KAİHL) 6 öğrenci, 2024-YKS'de ilk 100'e girmeyi başardı.

Ümit Türk  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
KAİHL, YKS'de derece yapan öğrencilerini açıkladı

İstanbul

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, sınavda dereceye giren öğrencileri sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Buna göre, öğrencilerden Yusuf Salih Oran dil alanında Türkiye 4'üncüsü, eşit ağırlık alanında Türkiye 43'üncüsü oldu. Sözel alanında Ebrar Ciğer Türkiye 30'uncusu, Müşerref Tuba Akıncı Türkiye 40'ıncısı, Ahmed Gün Türkiye 50'ncisi olurken, Rabia Özdemir'in de dil alanında Türkiye 67'ncisi olduğu açıklandı.

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