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Eğitim

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 2024-YKS tercih işlemlerine ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

Buğrahan Ayhan  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 2024-YKS tercih işlemlerine ilişkin açıklama

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

Sonuçların sayısal verileri açıklandı

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Verilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 301 bin 508'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 243 bin 203'ü, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan 62 bin 294'sı sınava katılmadı.

Katılımcılardan, TYT oturumunda 287, AYT'de 47, YDT'de 6 olmak üzere 340 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2024-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 755 bin 277, sayısalda 1 milyon 307 bin 7, sözelde 1 milyon 423 bin 849, eşit ağırlıkta 1 milyon 703 bin 833, dilde 153 bin 648 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.

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