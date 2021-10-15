Dolar
9.23
Euro
10.70
Altın
1,768.03
ETH/USDT
3,820.60
BTC/USDT
60,728.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerinin yüzde 40'ı uzaktan öğretimle verilebilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin yüzde 40'ının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceğini kararlaştırdı.

Ferdi Türkten   | 15.10.2021
Üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerinin yüzde 40'ı uzaktan öğretimle verilebilecek

Ankara

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi.

Buna göre, salgın koşullarıyla sınırlı olmak kaydıyla üniversite senatolarının uygun görmesi halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinin en fazla yüzde 40'ının mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görüldü.

Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler bu kapsamın dışında bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 721 bin 578'e çıktı
ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi
İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

Benzer haberler

Üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerinin yüzde 40'ı uzaktan öğretimle verilebilecek

Üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerinin yüzde 40'ı uzaktan öğretimle verilebilecek

YÖK'ten azami sürelerini dolduran öğrencilere ek sınav hakkı