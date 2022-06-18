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Eğitim

Tamirciliği öğrendikleri okulda her gün 30 aracın bakım ve onarımını yapıyorlar

Gaziantep Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kamu kurumlarının ve özel araçların bakım onarımını yapan öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Adsız Günebakan   | 18.06.2022
Tamirciliği öğrendikleri okulda her gün 30 aracın bakım ve onarımını yapıyorlar

Gaziantep

Gaziantep'te, okudukları lisede motorlu araçlar teknolojisine yönelik eğitim alan öğrenciler, her gün 30 aracın bakım ve onarımını yapıyor.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okulda gördükleri pratik bilgiyi, atölyede ve araçların bakım onarımının yapıldığı alanda uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor.

Gerçek tır, minibüs ve otomobilin yer aldığı atölyede 300'e yakın öğrenci eğitim görürken yetenekli 40 öğrenci ise döner sermaye kapsamında hem eğitim görüyor hem de çalışıyor.

Toplam 5 öğretici usta ile birlikte günlük 30 kadar aracın tamir ve bakımını gerçekleştiren öğrenciler, hem okul bütçesine hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

Yoğunluğu yetkili araç servislerini aratmayan bölümde, yıl sonunda 1 milyon lira ciro hedefleniyor.

Kamu kurumlarının araçlarının bakımını da üstlenen okul, motor ve şaselerin numaralandırılması işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Okul Müdürü Abdullah Şahin, AA muhabirine, okulda en aktif çalışan bölümün Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, uygulamalı eğitim gördüğünü, araçların genel bakımı, onarımı, kaporta, boya, elektrik işlerini yaptıklarını dile getiren Şahin, kamu kurumlarıyla yaptıkları protokol kapsamında da İl Milli Eğitim, İl Tarım ve Orman müdürlükleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı araçların, ambulansların bakım onarımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Özel araçların bakım onarımlarını da yaptıklarını, okullarında yetişen öğrencilerin yetkili araç servislerinde rahatlıkla iş bulabildiğini ifade eden Şahin, "Şu an Gaziantep'te bulunan yetkili servislerin hemen hemen hepsinde bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler yer alıyor. Orada usta olarak çalışıyorlar." dedi.

Yetkili araç servislerini aratmıyor

Makine Mühendisleri Odasıyla yaptıkları protokol kapsamında motor ve şaselerin numaralandırılmasını da yaptıklarını aktaran Şahin, "Bizden başka Gaziantep'te kimse bu işi yapamaz, biz yetkiliyiz. Amacımız hem yasa dışı olayların önüne geçmek hem de millete hizmet vermek. Diğer illerde genelde üniversiteler yaparken Gaziantep'te meslek lisesi olarak biz yapıyoruz. Hem Gaziantep'e hem de Kilis'e hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Okul, enerjisini güneşten sağlıyor

Şahin, "Motorlu araçlar alanında yetkili servisi aratmayacak yoğunluğumuz var. Bu yoğunluğa rağmen enerjimizi de kendimiz üretiyoruz. Okulun çatısında yaklaşık 150 güneş enerji panelimiz var, yaklaşık 50 kilovatlık enerji üretiliyoruz. Okulda kullandığımız enerjiyi buradan sağlıyoruz." dedi.

Lise 2. sınıf öğrencisi Abdulkerim Yılmaz, ileride örnek gösterilecek usta olabilmek için çalıştığını söyledi.

Samet Yıldırım ise okuldaki imkanların çok fazla olduğunu ifade ederek, arızalı görülen parçaları hemen değiştirmek yerine parçayı tamir etmeyi öğrendiklerini aktardı.

Aracını okula tamire getiren Bülent İşbilir de sanayide 3-4 ustaya gittiğini ancak aracındaki arızaya çözüm bulamadığını aktararak, "Okuldaki serviste tüm sorunlara cevap bulabildim. Böyle bir yer olmasına çok sevindim." ifadelerini kullandı.

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