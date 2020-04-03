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Eğitim, Koronavirüs

Salgın nedeniyle öğretmenler ek ders ücretinden yararlandırılacak

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde öğretmenlerin ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aykut Karadağ   | 03.04.2020
Salgın nedeniyle öğretmenler ek ders ücretinden yararlandırılacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara geçici madde eklendi.

Eklenen geçici maddede şunlar kaydedildi:

"GEÇİCİ MADDE 6- (1) 2019-2020 öğretim yılında, 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.

(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."

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