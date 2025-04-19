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23 Nisan etkinliklerinde milli egemenlik ruhu öğrencilere aşılanacak

MEB tarafından 23 Nisan etkinlikleri tüm illerde, milli egemenlik ruhunun çocuklara aşılanması, tüm çocukların katılımını önceleyen kapsayıcı bir anlayışın benimsenmesi, milli ve manevi değerlerin gözetilmesi vurgulanarak gerçekleştirilecek.

Buğrahan Ayhan  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
23 Nisan etkinliklerinde milli egemenlik ruhu öğrencilere aşılanacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu genelge, illere gönderildi.

Genelgede, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği bir dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açıldığı ve bu tarihin, milli iradenin tecelli ettiği gün olarak kabul edildiği belirtildi.

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Milli egemenliği tesis ederek cumhuriyet ve demokrasi yolunda önemli bir adım olan TBMM'nin açıldığı bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan çocuklara armağan edilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edildiği hatırlatılan genelgede, bu özel günün sadece Türkiye için değil, dünya genelinde çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olması bakımından da ayrı bir öneminin bulunduğu vurgulandı.

Her yıl yurt içi ve yurt dışındaki temsilciliklerde, eğitim kurumlarında ve toplumun her kesiminde büyük bir coşkuyla ve şenlik havasında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik inancının bir simgesi olarak gönüllerdeki yerini koruduğu, bu anlamlı günün çocuklara tarihin önemini ve ulusal egemenlik bilincini kazandırmanın yanı sıra vatan sevgisi ve sorumluluk duygusu aşılamak açısından da büyük değere sahip olduğu aktarıldı.

Bakan Tekin imzasıyla gönderilen genelgede, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, ortak tarih ve kültür bilincini yeni kuşaklara aktardığı ve geleceğe umutla bakılmasına büyük katkı sunduğu belirtildi.

Genelgede ayrıca, Türkiye Yüzyılı kapsamında illerde gerçekleştirilecek etkinliklerde, milli egemenlik ruhunun çocuklara aşılanması, tüm çocukların katılımını önceleyen kapsayıcı bir anlayışın benimsenmesi, çocukların hayal gücü ve umutlarının desteklenmesi, çocuk haklarına dikkat çekilmesi, milli ve manevi değerlerin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Etkinliklerde, çocukların yalnızca bugünün değil, geleceğin de teminatı olduklarının vurgulanması ve bunun kendilerine hissettirilmesi gerektiği ifade edildi.

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