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Eğitim

Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla beraber öğrencilerin erişimine açıldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Ankara

Bakanlığın internet sayfasında yapılan duyuruya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf ve alan zümrelerince konu soru dağılım tablolarına göre örneklerde yer alan soru şekillerine uygun, açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav soruları hazırlayacak.

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