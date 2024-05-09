Dolar
32.23
Euro
34.73
Altın
2,329.48
ETH/USDT
2,983.20
BTC/USDT
61,431.00
BIST 100
10,267.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

"Model Birleşmiş Milletler Konferansı" İstanbul'da başladı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bu yıl "Yeni Bir Dünya Düzeni" temasıyla organize edilen konferansta, AA tarafından hazırlanan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeseli gösterildi.

Büşra Alakoyun  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
"Model Birleşmiş Milletler Konferansı" İstanbul'da başladı

İstanbul

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı (KAİHLMUN) "Yeni Bir Dünya Düzeni" temasıyla İstanbul'da başladı.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen KAİHLMUN 24'e, farklı milletlerden lise öğrencileri ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş katıldı.

Konferansta, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeseli gösterildi.

Daha sonra AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Karakaş ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

AA foto muhabirlerinin çektiği ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen fotoğrafların da yer aldığı sergiye, katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Model Birleşmiş Milletler Konferansı (KAİHLMUN), 12 Mayıs'a kadar devam edecek.

"Bilgi birikimimizi arttırması bakımından belgesel bizim için çok faydalı oldu"

Konferansın Genel Sekreteri Ayşe Zeynep Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansının bizlere böyle bir fırsat sunması, Gazze'de işlenen savaş suçlarının belgelenmiş olması ve herkesin gözlerinin önünde bu kadar açık bir şekilde suçların gösteriliyor olması bizim için çok kıymetliydi. Burada 4 gün boyunca Gazze'deki savaş üzerine, işgali üzerine Türkiye'nin çok farklı yerinden katılan öğrenciler çözüm bulmaya çalışacaklar. Bu bağlamda bilgi birikimimizi arttırması bakımından belgesel gerçekten bizim için çok faydalı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Belgeseli izleyen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Selim Bıyık da Gazze'de yaşanan soykırımın konferansta dile getirildiğini ve tüm katılımcıların bu yönde bilinçlendirilmeye çalışıldığını anlattı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu, hukuk fakültesi öğrencisi Ömer Öztürk de, "Sergi ve belgesel, İsrail'in kuruluşundan bu yana işlemiş olduğu ve hala 7 Ekim'den beri işlemeye devam uluslararası sözleşmeler kapsamında insan haklarına ve insancıl hukuka aykırı fiillerinin güzel bir kanıtı oldu." dedi.

Belgeselin, Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde de sunulduğunu ifade eden Öztürk, mahkemenin Filistin halkının yanında olmasını ve Filistin'e yapılan sistematik savaş suçlarını engellemesini temenni ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti
Deprem bölgesinde hasar alan 30'dan fazla vakıf eseri onarılarak hizmete açıldı

Benzer haberler

"Model Birleşmiş Milletler Konferansı" İstanbul'da başladı

"Model Birleşmiş Milletler Konferansı" İstanbul'da başladı

İsrail'in Refah kentine saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

ABD'de başlayıp dünyaya yayılan öğrenci protestoları Filistin'e desteği gösteriyor

Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Filistin protestolarının simgesi Totari "Leve Palestina" şarkısını AA için söyledi

Filistin protestolarının simgesi Totari "Leve Palestina" şarkısını AA için söyledi
Trinity College Dublin üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri taleplerini kabul ettirdi

Trinity College Dublin üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri taleplerini kabul ettirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet