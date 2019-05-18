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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Liselere yeni eğitim modelinin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselere yeni eğitim modeline ilişkin, "Bu sistemin ilk sınavı, 2024 yılında yapılacak." dedi.

Zeynep Rakipoğlu   | 18.05.2019
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Liselere yeni eğitim modelinin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak

İstanbul

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi." dedi. 

Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "(2023 eğitim vizyonu) Ortaöğretim tasarımından söz ettiğimizde, okul profili değerlendirme, tasarım beceri atölyeleri, e-portfolyo, e-rehberlik ve benzeri birçok proje, mesleki eğitimde yaptığımız birçok proje aslında bu vizyonun parçaları. Bu parçaların da her birisinin birbiriyle bir bağlantısı var. Yani birbirini tamamlayıcı etkiye sahipler. Bu çok önemli."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yeni ortaöğretim modeline ilişkin, "Çok yüksek bir katılımla hazırladık bunu. Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk. Bu Türkiye'nin 2030-2040'larda, 2053'te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele." diye konuştu.

Selçuk, liselere yeni eğitim modelinin ilk sınavının 2024 yılında yapılacağını söyledi.

 Yeni eğitim modeli

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yeni eğitim modelinde ders sayısı, 9. sınıfta 8'e, 10. sınıfta 9'a, 11. sınıfta 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşürüldü. Yeni modelde, Akademik Gelişim Programı adıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulan akademik dersler, Anadolu Liseleri için 9-11. sınıflarda 35, 12. sınıflarda ise 24 ders olarak planlandı. Lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanı 35 saati Akademik Gelişim Programı, 5 saati Hayal-Etkinlik-Yaşam temalı çalışmalar olmak üzere 40 saat olarak planlandı.

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