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Eğitim

MEB'den Türkiye'ye getirilen Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuk ve yetişkinler için psikolojik destek ile uyum eğitimi çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
MEB'den Türkiye'ye getirilen Gazzelilere yönelik psikolojik destek ve uyum eğitimi

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye getirilen çocuk ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek ile uyum eğitimi verilmeye başlandığı belirtildi.

Gazzeli misafir çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için planlamaların yapıldığı, özel eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ile sınıf seviyelerine göre gerekli rehberlik faaliyetleri de Bakanlığın ilgili birimlerince sürdürüldüğü ifade edildi.

Bakanlığın İstanbul ve Ankara'daki tesislerinde geçici barınmaları sağlanan Gazzeliler için iletişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla halk eğitimi merkezlerinde "Türkçe Öğretimi Kursları" açılırken, eğitim desteği kapsamında İstanbul ve Ankara'da denklikleri yapılan öğrenciler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti aldığı aktarıldı.

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