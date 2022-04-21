Dolar
14.70
Euro
16.02
Altın
1,942.85
ETH/USDT
3,130.40
BTC/USDT
42,313.00
BIST 100
2,554.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle liselerde devamsızlıktan kalan öğrencilere okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı tanındı.

Selma Kasap   | 21.04.2022
MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, liselerde devamsızlıkları nedeniyle derslere devam etme hakkını kaybeden öğrencilere, istemeleri halinde kayıtlarını mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarabilmelerine imkan sağlandı.

Bakanlığın bu düzenleme ile liselerde öğrenim hakkı devam eden ancak devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerin okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerinde uygulanan yeni öğrenim haklarından yararlanmalarını sağlamayı amaçladığı öğrenildi.

Öte yandan bu öğrencilerin, istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okullarında ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam etme hakları da olacak. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

Mesleki eğitim merkezine geçiş yapanlara geldikleri okullara dönme hakkı

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, liselerde öğrenim görmekte iken mesleki eğitim merkezine nakil ve geçiş yapan öğrencilerin öğrenim yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere geldikleri okullarına dönebilmelerine imkan tanıyan yeni bir madde de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
Şanghay'daki Kovid-19 kapanması ekonominin can damarlarını tıkıyor
DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek
Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Afet binalarında borçlandırma bedellerinin belirlenmesinde değişiklik yapıldı

Afet binalarında borçlandırma bedellerinin belirlenmesinde değişiklik yapıldı

İhracat yapan imalatçıların KDV iade prosedüründe kolaylık sağlandı

MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı

Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarı artırıldı

Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarı artırıldı
Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor

Elektrik Üretim AŞ "EUAS International" unvanlı yeni şirket kuruyor
MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak

MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak