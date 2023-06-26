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Eğitim

LGS'de tam puan alan Nur Dursun başarısını düzenli çalışmaya borçlu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Nur Dursun, başarıyı sosyal medyadan uzak durup, düzenli ve planlı çalışarak elde ettiğini söyledi.

Osman Nevtan Angün  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
LGS'de tam puan alan Nur Dursun başarısını düzenli çalışmaya borçlu

Sakarya

Karasu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nur Dursun, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrenci arasına girdi.

Başarısının sırrını gazetecilere anlatan Dursun, sene başından beri planlı şekilde çalıştığını belirterek, "Önemli olan düzenli ve planlı çalışmak. Çok çalışmanın önemi yok. Öğretmenlerim bu süreçte bana çok destek oldu." dedi.

Sınava hazırlananlara sosyal yaşamlarına önem vermelerini tavsiye eden Dursun, "Dolaşsınlar, bisiklete binsinler. Bugüne kadar telefonum ve sosyal medya hesabım olmadı. Bunlar öğrenciyi olumsuz yönde etkiliyor, buralarda çok vakit geçiriliyor. Bu konuda şanslıyım. Ailem de bilinçli davrandı." diye konuştu.

Dursun, hazırlık sürecinde kendisini destekleyen öğretmenlerine, okul idarecilerine ve ailesine teşekkür etti.

"Aile, çocuğa düzgün ders çalışma ortamı sağlamalı"

Baba Dinçer Dursun da ailenin çocuğun başarısındaki öneminden bahsetti.

Başarıdaki payın sadece çocuğa bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Dursun, "Aile de üzerine düşeni yapmalı ve çocuğa düzgün ders çalışma ortamı sağlamalı. Kendi televizyon izleyen aile, çocuğuna ders çalışmasını söyleyemez. Eve misafir ağırlama da azaltılmalı. Çocuğun üzerinde baskı oluşturulmamalı." şeklinde konuştu.

Okul müdürü Şeref Çifci ise LGS'de Türkiye birincisi çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Eğitimin üç ayağı olan okul, öğrenci ve aile uyumunun başarı getirdiğini bu öğrencimizle gördük. Okulumuz daha önce de iki kez Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincisi çıkarmıştı. Bu geleneğin devam etmesini umuyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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