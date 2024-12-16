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Eğitim

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde yüz yüze eğitim, merkezi derslikle kolaylaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) kampüsünde inşa edilen 5 bin öğrenci kapasiteli merkezi derslik, yüz yüze eğitimde kolaylık sağlıyor.

Mehmet Bayrak  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde yüz yüze eğitim, merkezi derslikle kolaylaştı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan HMKÜ kampüsündeki bazı binalar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldı.

Üniversitede, 2023-2024 akademik yılında, uygulamalı dersler haricinde öğrencilere uzaktan eğitim verdi.

Depremlerin ardından HMKÜ'deki bazı binalarda onarım çalışmalarının başlatılmasının yanı sıra daha fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verilebilmesi amacıyla 11 bin metrekarelik alanda merkezi derslik de inşa edildi.

Binaların ve merkezi dersliğin tamamlanmasıyla bu yıl 6 bin öğrenci yüz yüze eğitime davet edildi.

Yeni eğitim dönemiyle hizmete alınan, 5 bin öğrenci kapasiteli merkezi derslikte 4'ü amfi olmak üzere 68 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 13 öğretim görevlisi odası ve kafeterya bulunuyor.

"Öğrencilerimizin neredeyse 3'te 1'i bu merkezi derslikte eğitim görebilecek"

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AA muhabirine, depremlerde kentteki yapılar kadar kampüsün de hasar aldığını söyledi.

Depremlerin ardından yüz yüze eğitimin en sağlıklı şekilde yapılabilmesi için merkezi derslik projesini hayata geçirdiklerini anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Burada merkezi dersliğin temel düşüncesi eğitim ve öğretime devam etmemizi sağlamasıdır. Depremlerin öncesinde de kampüsümüzde derslik problemi yaşıyorduk. Merkezi derslikle derslik problemini de büyük ölçüde ortadan kaldırmış olduk. Burası 11 bin metrekare, 2 katlı ve çelik konstrüksiyonla yapılan bir binadır. Burada aynı anda 5 bin öğrenci ders görebiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin neredeyse 3'te 1'i bu merkezi derslikte eğitim görebilecek."

Kampüste depremde hasar gören bazı binalardaki çalışmaların sürdüğünü belirten Eren, şunları kaydetti:

"Bunlardan bazılarının güçlendirilmesi yüzde 50 aşamasına geldi ve yaz aylarına doğru bitmiş olacak. 3 binamızın güçlendirmesine ise yeni başlanacak ve dolayısıyla merkezi dersliğe olan ihtiyacımız sonraki dönemde de devam edecek. Diğer taraftan Antakya Meslek Yüksek Okulumuz da depremlerde yıkıldı, oradaki öğrencilerimiz de kampüsümüzde eğitim öğretime devam edecek. Barınma problemleri büyük ölçüde çözülebilirse öğrencilerimizin tamamını yüz yüze eğitime alabileceğimiz bir kapasiteyi oluşturmaya çalışıyoruz."

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