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Eğitim

"Genç Teknoloji Destek" başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
"Genç Teknoloji Destek" başvuruları başladı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" paylaşımını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada ise yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlık tarafından "Genç Teknoloji Destek" programının hizmete sunulduğu belirtildi.

Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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