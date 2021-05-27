Fatih Merkez Kütüphanesi, 40 binden fazla kitap ve ücretsiz hizmetleriyle kitapseverlerle buluşacak
Merkezi konumu ve net 3 bin metrekare kullanım alanıyla açılacağı günü bekleyen kütüphane, bünyesindeki 40 binden fazla kitap, 50 bilgisayar, seminer ve sergi salonuyla aynı anda 400 öğrenci ve kitapsevere hizmet verebilecek.
Istanbul
Fatih Belediyesi Hizmet Binası içerisinde yer alan Fatih Merkez Kütüphanesi, aynı anda yüzlerce öğrenci ve kitapsevere hizmet verecek.
Açılış için son hazırlıkları yapılan kütüphane, raflarındaki 40 binden fazla kitapla okurlarla buluşmayı bekliyor.
İstanbul'un sayılı büyük kütüphaneleri arasında yerini almaya hazırlanan mekanda, kitap okuma ve ders çalışma bölümünün yanı sıra seminer odası, bilgisayar bölümü ve kafeterya da bulunuyor.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşayan herkesin, merkez bir ilçe olarak konumlanan Fatih ile doğal yoldan bir irtibatı olduğunu söyledi.
İlçedeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin kütüphaneye duyduğu ihtiyacın tespit edilmesi üzerine çalışma başlattıklarını ve tahminlerinin üzerinde bir taleple karşılaştıklarını ifade eden Turan, bugün ilçede 10 aktif kütüphane bulunduğunu aktardı.
Turan, Fatih Merkez Kütüphanesi'nin İstanbul'un en büyük kapasiteye sahip kütüphanelerinden biri olacağının altını çizerek, "Burada gördüğünüz alanların tamamı geçmişte belediyeye ait birimler olarak kullanılıyordu, bir takım müdürlüklerdi, fuaye alanlarıydı. Biz burada yeni bir bina kiralamadan, buradaki çalışma birimlerimizi mevcut binamız içerisine tekrar yeni bir düzenlemeyle yerleştirdik." dedi.
Turan, belediye hizmet binasının en değerli, kıymetli ve güzel alanlarının gençlerin hizmetine sunulmasını önemli gördüğünü belirterek, "Belediye binamızı gençlerimize açıyoruz ve gençlere teslim edeceğiz. Bunu temsili olarak da çok önemli buluyorum." ifadesini kullandı.
"İsteseniz de para harcayacak bir yer yok"
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının da kütüphaneye destek vererek çeşitli katkılarda bulunduğunu dile getiren Turan, Fatih Belediyesinin alanında uzman personellerle, kütüphanelerdeki hizmet kalitesini yükselttiğini anlattı.
Kütüphaneleri kullanan gençlere çay, kahve ve çorba ikramlarının yeni kütüphanede de devam edeceğini ifade eden Turan, "Kütüphanelerimizin içine girdiğiniz andan itibaren isteseniz de para harcayacak bir yer yok. Burada her şey ücretsiz. Yani burada parası olanın da harcayacağı bir kalem yok." diye konuştu.
M. Ergün Turan, kütüphaneler konusunda şu değerlendirmede bulundu:
"Kütüphaneler aslında bizim gençlere sunduğumuz en önemli fırsat eşitliği projesi. Bakın buradaki imkanlar şu anda bu belediye binasında çalışan, kamu hizmeti gören arkadaşlarımızdan çok daha iyi. Yani üstteki arkadaşlarımızın masaları, koltukları bundan daha iyi değil. Fatih'teki evlerin yüzde 80'i 2+1 evler. Biz şu anda bütün gençlerimize bu salonda fırsat eşitliği sağlıyoruz. Herkes en üst düzeydeki imkanlardan eşit bir şekilde faydalanacak."
Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ay sonu itibarıyla hizmete açmayı planladıkları bilgisini veren Turan, "Gençlere mesajım, burası onların mekanı, hepsini kendi mekanlarına davet ediyorum. Bundan sonra biz buraya gelip sadece hizmet edeceğiz." dedi.
"Gençler kendilerine fırsat tanıdığınızda onu kullanıyor"
Kütüphanelere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini, bir çok kütüphanede günün her saatinde kuyruklar oluştuğunu ifade eden Turan, "Ben Türk gençliğine hakikaten güveniyorum. Gençler sadece anlamsız yerlerde zaman geçirmiyorlar. Kendilerine fırsat tanıdığınızda onu kullanıyorlar. Biz de ekip olarak mutluyuz, yani buradaki çalışan bütün arkadaşlarımız da ben de onların gözünden görüyorum. Mutlulukla bu işi yapıyorlar." şeklinde konuştu.
Cerrahpaşa semtindeki kütüphanenin de kısa zamanda hizmete sunulacağı bilgisini veren Turan, üniversiteye hazırlanan gençlerle, üniversite öğrencilerinin ve araştırmacıların bir araya gelerek sosyalleşmesi bakımından da bu mekanların önemli bir işlevi yerine getirdiğini sözlerine ekledi.
Fatih ilçesinde açılan 11. kütüphane
İlçede son 2 yılda açılan Topkapı Kütüphanesi, Kariye Refik Halid Karay Kütüphanesi, Kariye Çocuk Kütüphanesi, Kalenderhane Kütüphanesi, Kadırga Kütüphanesi, Abdi Çelebi Kütüphanesi, Dervişali Kütüphanesi, Vani Dergahı Kütüphanesi, Karagümrük Kütüphanesi ve Kasım Günani Kütüphanesi okuyuculara hizmete etmeye devam ediyor.
Vatan caddesindeki belediye binası içinde yakın zamanda açılması planlanan Fatih Merkez Kütüphanesi'nin misafirlerine internet, fotokopi, çıktı hizmetleri ile çay, çorba ve kahve ikramları ücretsiz sunulacak.
Brüt 4 bin metrekare üzerine kurulu, net 3 bin metrekare kullanım alanına sahip kütüphanede, 33 bini ödünç alınabilen 40 binden fazla kitabın yanı sıra 50 bilgisayar yer alacak. Aynı anda 400 öğrenci ve kitapseverin yararlanabileceği mekanda, 30 kişilik seminer salonu ile 50 kişilik kafeterya da konuklara hizmet verecek.
Salgın tedbirleri kapsamında hafta içi 08.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kütüphanenin, gelecekte 7 gün 24 saat açık olması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.