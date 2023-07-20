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Eğitim

Bakan Tekin, YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verileceğini bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilere 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilde öğretmenler tarafından danışmanlık verileceğini bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Bakan Tekin, YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verileceğini bildirdi

Ankara

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MEB ailesi olarak YKS tercih sürecinde öğretmenlerimizle genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek." ifadelerini kullandı.

YKS sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, şunları kaydetti:

"3 milyon civarında gencimizin, velilerinin, öğretmenlerimizin ve üniversitelerimizin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Allah tüm gençlerimizin bahtını, yolunu açık etsin. Hayırlara vesile olsun."

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