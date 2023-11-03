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Eğitim

Amasya'da meslek lisesi öğrencileri yetiştirdiği mantar ve mısırın hasadını yaptı

Amasya'da meslek lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği mantar ve mısırın hasadı gerçekleştirildi.

Cihan Okur  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Amasya'da meslek lisesi öğrencileri yetiştirdiği mantar ve mısırın hasadını yaptı

Amasya

Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım alanında eğitim alan öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdikleri mantar ve mısırın hasadı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, öğrencilere ürünlerin hasadında yardım etti.

Türkmen, okulda birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiğine işaret ederek, "Son dönemde arkadaşlarımızın gayretleriyle mantar üretimine başlandı. Geçen sene açtığımız mantar üretim atölyemiz, öğrencilerimizin eğitim ve üretim hayatına katkı sağlamaktadır." dedi.

Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarıma katkı sunduğunu dile getiren Türkmen, "Öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen hasat, üreten, gelişen yapısıyla mesleki eğitimin önemini göstermektedir. Kıymetli öğrencilerimiz, bugün sadece yetiştirdiğiniz ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabırla geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz." ifadesini kullandı.

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