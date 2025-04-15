ABD'nin bazı üniversitelerinden, araştırma hibelerinin kesilmesi üzerine Enerji Bakanlığına dava
ABD'nin ileri gelen bazı üniversiteleri, Enerji Bakanlığını (DOE) "dolaylı maliyetlerin azaltılması" için üniversitelere ayrılan hibelerde kesintiye gitmesi sebebiyle Bakanlığı dava etti.
Ankara
NBC News'un haberine göre, aralarında ABD'nin başlıca üniversitelerinden Princeton ve Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) yer aldığı bazı üniversiteler ve eğitim kuruluşları DOE'yi hedef aldı.
DOE'nin "dolaylı maliyetlerin azaltılması" için üniversitelere ayrılan hibelerde kesintiye gidileceğini duyurmasının ardından söz konusu üniversiteler ve eğitim kuruluşları, bu kararın durdurulması için mahkemeye başvurdu.
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Bakanlığın, "federal hükümet harcamalarında şeffaflığı ve verimliliği artırmak" amacıyla hayata geçirdiği uygulamayı eleştiren üniversiteler, söz konusu kesintinin eğitim kurumlarındaki bilimsel çalışmaları "sarsacağını" savundu.
Davacılar arasında, Cornell, Illinois, Michigan, Michigan State ve Rochester Üniversiteleri de yer aldı.
Harvard, Columbia ve UPenn
ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.
Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Donald Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.
Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.
Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.