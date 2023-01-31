2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı
Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" yayımlandı, kontenjanlar açıklandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı BİLSEM'lere ihtiyacın karşılanması amacıyla öğretmen alınacak.
Başvuru işlemleri, 6-10 Şubat'ta "http://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden yapılacak.
Başvurulara ait onay işlemleri ise 6-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirilecek.
Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, MEBBİS e-Personel modülündeki bilgi eksikliklerini gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek istemeleri halinde gerekli işlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce yapılabilecek.
İlgili kılavuz ve kontenjanlara Genel Müdürlüğün sitesinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.