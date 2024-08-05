Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.
Paris
Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 49 saniye 63 saliselik süresiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.
ABD bu sonuçla, kendisine ait 2019 yılında 3 dakika 50 saniye 40 saliselik rekoru geliştirirken, Avustralya'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3 dakika 51 saniye 60 saliselik süreyle kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.
Avustralya 3 dakika 53 saniye 11 saliselik derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, Çin ise 3 dakika 53 saniye 23 saliseyle bronz kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.