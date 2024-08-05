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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.

Bozhan Memiş  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Paris

Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 49 saniye 63 saliselik süresiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

ABD bu sonuçla, kendisine ait 2019 yılında 3 dakika 50 saniye 40 saliselik rekoru geliştirirken, Avustralya'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3 dakika 51 saniye 60 saliselik süreyle kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.

Avustralya 3 dakika 53 saniye 11 saliselik derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, Çin ise 3 dakika 53 saniye 23 saliseyle bronz kazandı.

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