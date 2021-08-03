Yelkende Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya mücadelesine katılacak

Yelkende Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.
Tokyo
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz Çınar ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.
Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.
Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın TSİ 08.33'te başlayacak.
Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi oyunları 17. sırada tamamladı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi müsabakalarını tamamladı.
Türkiye'yi temsil eden iki sporcu, 9 ve 10. yarışlarına çıktı.
Milli sporcular, 10. yarışların sonunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı kendi branşlarında 17. sırada bitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.