Yelkende Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya mücadelesine katılacak

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Yelkende Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.

Erkan Tiryaki   | 03.08.2021
Yelkende Ateş-Deniz Çınar kardeşler madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz Çınar ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.

Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın TSİ 08.33'te başlayacak.

 Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi oyunları 17. sırada tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi müsabakalarını tamamladı.

Türkiye'yi temsil eden iki sporcu, 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

Milli sporcular, 10. yarışların sonunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı kendi branşlarında 17. sırada bitirdi.

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