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Wimbledon'da Nadal 4. tura çıktı, Tsitsipas elendi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal 4. tura çıktı, 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi.

Mutlu Demirtaştan   | 02.07.2022
Wimbledon'da Nadal 4. tura çıktı, Tsitsipas elendi

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 6. gün maçları tamamlandı.

İkisi Wimbledon'da olmak üzere 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal, 3. turda İtalyan Lorenzo Sonego (27 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Nadal, rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

Dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-7, 6-4, 6-3 ve 7-6 biten setlerle 3-1 mağlup ederek turnuvanın dışında bıraktı.

ABD'li Taylor Fritz (11) ise klasmanın 51. sırasındaki Slovak Alex Molcan'ı 3-0'lık (6-4, 6-1, 7-6) skorla geçerek tur atladı.

Dördüncü turda Rafael Nadal-Botic van de Zandschulp, Brandon Nakashima-Nick Kyrgios ve Jason Kubler-Taylor Fritz eşleşmeleri oluştu.

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