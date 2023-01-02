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Vila Belmiro Stadyumu Pele'nin cenaze töreni için hazırlanıyor

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, yarın kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek.

02.01.2023
Vila Belmiro Stadyumu Pele'nin cenaze töreni için hazırlanıyor Fotoğraf: Marcello Zambrana/AA

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, yarın kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek.

Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak.

Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

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