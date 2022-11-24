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Uruguay-Güney Kore maçında gol sesi çıkmadı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ile Güney Kore arasında oynanan H Grubu mücadelesi 0-0 berabere sona erdi.

Yunus Kaymaz   | 24.11.2022
Uruguay-Güney Kore maçında gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Evrim Aydın - AA

Doha

Kontrollü geçen ilk 15 dakikanın ardından uzun toplarla savunmanın arkasına sarkan Uruguay, üç dakika içinde Valverde ve Nunez ile gole çok yaklaştı ama çerçeveyi bulamadı.

34. dakikada sağ kanattan gelen Güney Kore, ceza alanında bomboş durumdaki Ui-Jo Hwang ile yüzde 100'lük pozisyondan yararlanamadı.

Temposuz mücadelenin tribünlere de yansıdığı ilk yarının son dakikalarında, Godin sessizliği bozdu. Deneyimli stoper, sağ kanattan gelişen Uruguay atağında, ceza alanına ortalanan topu kafa vuruşuyla kaleyi gönderdi ancak direği aşamadı.

İlk yarı 0-0 golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarı

Güney Kore savunmasını aşmakta zorlanan Uruguay'ın 64. dakikadaki Suarez-Cavani değişikliği de oyunda fark yaratmadı. 78. dakikada Kyu-Sung Cho'nun ceza yayı önünden şut denemesi etkisiz kaldı.

81. dakikada Nunez'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şuta Cavani kafayı uzatmakta biraz geç kalınca top yandan auta çıktı.

Güney Kore tribünleri, 90. dakikada Tottenhamlı Son'ın ceza yayı önünden kaleye gönderdiği sert şutta ayağa kalktı ancak top az farkla yandan auta gitti.

İki takımın skor tabelasını değiştiremediği mücadele, turnuvanın golsüz sona eren dördüncü maçı oldu.


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