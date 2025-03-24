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UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya yarı finale çıktı

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya yarı finale çıktı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya yarı finale çıktı

Ankara

Ligde çeyrek final turu ikinci maçları oynandı.

İlk maçını Danimarka'ya 1-0 kaybeden Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun da gol attığı maçı 3-2 önde bitirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle maçı 5-2 kazanan Portekiz, yarı finale adını yazdırdı.

İtalya ile oynadığı çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan Almanya, ikinci maçta İtalya ile 3-3 berabere kalarak yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.

Hollanda ile oynadığı ilk çeyrek final maçında 2-2 berabere kalan İspanya, ikinci maçın normal süresini de 2-2 berabere tamamlayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda rakiplerin karşılıklı birer gol bulduğu karşılaşmada sonucunda seri penaltı atışlarına gidildi. Maçı İspanya penaltılarla 5-4 kazandı ve yarı final vizesi aldı.

Çeyrek final ilk maçını Hırvatistan karşısında 2-0 mağlup tamamlayan Fransa, ikinci maçta rakibini aynı skorla 2-0 yenmeye başardı. Karşılaşmada uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltı atışları sonucu Fransa, 5-4 galip gelerek tur atladı.

Çeyrek final sonuçları şu şekilde:

İspanya-Hollanda: 3-3 (penaltılar: 5-4) (ilk maç: 2-2)

Fransa-Hırvatistan: 2-0 (penaltılar: 5-4) (ilk maç: 0-2)

Portekiz-Danimarka: 3-2 (uzatmalar: 5-2) (ilk maç: 0-1)

Almanya-İtalya: 3-3 (ilk maç: 2-1)

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