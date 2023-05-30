Dolar
20.42
Euro
21.89
Altın
1,949.13
ETH/USDT
1,907.40
BTC/USDT
27,878.00
BIST 100
4,916.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmeni Sevilla 7. şampiyonluk peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı ekibi Sevilla, kupayı 7. kez kazanmaya çalışacak.

Mutlu Demirtaştan  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmeni Sevilla 7. şampiyonluk peşinde

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

UEFA Kupası adını 1971-1972 sezonundan itibaren alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yarın oynanacak 2023 finali ise İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek.

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek. Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.

"Kupa 2"nin kralı Sevilla

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.

Kupayı toplamda 6 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

6 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Galatasaray (Türkiye), Napoli (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

Galatasaray tarihe geçti

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Patrik Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti
Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
Turizm kenti Sinop'ta 2023 hedefi 2 milyon ziyaretçi
Bingöl'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıların güvenliği bekçilere emanet

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Roma, koleksiyoner Mourinho ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde

"Kupa beyi" Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde final yolculuğu

UEFA Avrupa Ligi'nde 525 milyon avroluk final

UEFA Avrupa Ligi'nde 525 milyon avroluk final
UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmeni Sevilla 7. şampiyonluk peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmeni Sevilla 7. şampiyonluk peşinde
Tınaz Tırpan: Futbolcum iyi top oynuyorsa keyif alırdım

Tınaz Tırpan: Futbolcum iyi top oynuyorsa keyif alırdım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet