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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı.

Abdulkadir Karakaya  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.

Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

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