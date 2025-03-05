UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.
İstanbul
Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek.
Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)
20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)
20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.