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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Fatih Erel  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak

İstanbul

Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek.

Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

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