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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları, dört karşılaşmayla sona erdi, bugünkü son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

Yunus Kaymaz  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan) ve Molde (Norveç), son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu dört takımın yanı sıra Ajax (Hollanda), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan), bugünkü son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-4, 0-1

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-2, 1-2

Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): 2-3, 0-3

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