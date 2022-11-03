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Trabzonspor futbolcusu Trezeguet, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasındaki Ferencvaros maçının ardından Medical Park Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 6. haftasındaki Sivasspor maçının ardından Fortuna Arena Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 grupta maçlar tamamlandı

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, gruplarında birinci olarak son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

Fatih Erel   | 03.11.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 grupta maçlar tamamlandı Fotoğraf: Lukas Kabon/AA

İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi A, E, F, G, H gruplarında 6. ve son hafta maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, İskoç ekibi Hearts'ı 3-1 yenerek grup birincisi olarak son 16 turuna kaldı.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla, Medipol Başakşehir (Türkiye), Demir Grup Sivasspor (Türkiye), AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Slovan Bratislava (Slovakya) grup birinci olarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, Fiorentina (İtalya), CFR Cluj (Romanya), Gent (Belçika), Basel (İsviçre) ve Dnipro (Ukrayna) ise ikinci olarak play-off turu oynama hakkı elde etti.

A, E, F, G gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir (Türkiye)-Hearts (İskoçya): 3-1

RFS (Letonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

Slavia Prag (Çekya)-Demir Grup Sivasspor (Türkiye): 1-1

CFR Cluj (Romanya)-Ballkani (Kosova): 1-0

Djurgarden (İsveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0

Gent (Belçika)-Molde (Norveç): 4-0

Zalgiris (Litvanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Pyunik (Ermenistan)-Basel (İsviçre): 1-2

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vaduz (Lihtenştayn): 1-0

AZ Alkmaar (Hollanda)-Dnipro (Ukrayna): 2-1

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