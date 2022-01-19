Dolar
13.40
Euro
15.21
Altın
1,841.42
ETH/USDT
3,137.50
BTC/USDT
41,993.00
BIST 100
2,042.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor evinde galip

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Murat Asil   | 19.01.2022
Yukatel Kayserispor evinde galip Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

19. dakikada Okaka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

30. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı'nın kaleye paralel gönderdiği ortada, Mustafa Pektemek uygun pozisyonda topu ıskaladı. Mustafa'yı geçen topu takip eden Cardoso da kale alanı içerisinde dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Başakşehir'de Serdar Gürler sakatlanarak yerini Emre Çolak'a bıraktı.

37. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Emre Çolak'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan filelere temas ederek auta gitti.

50. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına gönderdiği pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Lung kontrol etmeyi başardı.

73. dakikada, Onur Bulut'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Okaka'dan seken topu iyi takip eden Uğur Demirok, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-0.

79. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Ndayishimiye uzaklaştırdı.

90+3. dakikada savunmadan seken topu iyi takip eden Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi
Orta Avrupa’da Omicron varyantı hızla yayılmayı sürdürüyor
Güney Afrika'da 2025'e kadar 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika açıldı
Türkiye'de son 24 saatte 72 bin 615 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor

Benzer haberler

TFF'de yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili toplantı yapıldı

TFF'de yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili toplantı yapıldı

Yukatel Kayserispor evinde galip

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Konyaspor evinde kazandı

Konyaspor evinde kazandı