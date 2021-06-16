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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

Türkiye ve Azerbaycan'ın tribün liderleri A Milli Takım'a destek için bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyaya kardeşlik mesajı veren taraftar liderlerine teşekkür edildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.06.2021
Türkiye ve Azerbaycan'ın tribün liderleri A Milli Takım'a destek için bir araya geldi

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile bugün yapacağı müsabaka öncesi Türkiye ve Azerbaycan'ın tribün liderleri Bakü'de bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı maçta Bizim Çocuklar'a destek için buluşan ve dünyaya kardeşlik mesajı veren taraftar liderleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de ziyaret etti. Başkan Özdemir, A Milli Takımı'mızın yanında oldukları için Azerbaycanlı taraftarlara teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

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