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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Türkiye kadınlar golbolde yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, çeyrek finalde Avustralya'yı 10-6 yenerek yarı finale çıktı.

Erkan Tiryaki   | 01.09.2021
Türkiye kadınlar golbolde yarı finale yükseldi

Ankara

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu Türkiye, Avustralya'yla karşılaştı.

İlk yarıyı 7-3 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 10-6 kazanarak yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Sevda Altunoluk (8), Kader Çelik ve Fatma Gül Güler kaydetti. Avustralya'nın golleri ise Meica Jayne Horsburgh (5) ile Brodie Smith'ten geldi.

Milli sporcular aldıkları galibiyeti Suriye'de görev yapan Türk askerine maçtan sonra "asker selamı" vererek hediye etti.

2016 Rio'da altın madalya kazanan Türkiye, tekrar finale çıkmak için İsrail-Japonya maçının galibiyle yarın TSİ 09.00'da karşılaşacak.

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