Dolar
8.32
Euro
9.83
Altın
1,816.49
ETH/USDT
3,526.30
BTC/USDT
47,346.00
BIST 100
1,472.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Falcao'da aradığını bulamadı

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlandı.

Emrah Oktay   | 01.09.2021
Galatasaray Falcao'da aradığını bulamadı

İstanbul

Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen tecrübeli yıldız Radamel Falcao, büyük beklentilere rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe istenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı.

Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun transferinden sonra Süper Lig'de 74, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maç yaptı.

Falcao, söz konusu süreçte çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.

Yıllık maliyeti 75 milyon lira

Radamel Falcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon avro garanti ücret verileceğini duyurmuştu. Golcü oyuncu, ekstra primlerle yıllık yaklaşık 7 milyon avro gelir elde etti.

İki sezonda yaklaşık 150 milyon lira para alan Falcao'nun bu sezonki maaşının bir bölümünün de Galatasaray Kulübü tarafından ödeneceği öne sürüldü.

Kupasız kapattı

Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Falcao'nun kadroda bulunduğu 731 günlük süreçte yarıştığı kulvarlarda kupa kazanamadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un yeni varyantı 'C.1.2' nadir görülüyor

Benzer haberler

Galatasaray Falcao'da aradığını bulamadı

Galatasaray Falcao'da aradığını bulamadı

Galatasaray Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Galatasaray milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Trabzonspor Süper Lig'de yenilgiyi unuttu

Trabzonspor Süper Lig'de yenilgiyi unuttu
Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi