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Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 2 bronz madalya ve 2 olimpiyat kotası elde etti

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Halil İbrahim Avşar  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 2 bronz madalya ve 2 olimpiyat kotası elde etti

Ankara

Başkent Belgrad'da yapılan organizasyonda Türkiye, erkekler serbest stilde altın madalya kazanamadı. Milliler, serbest stil müsabakalarını 2 bronz madalya ve 2 olimpiyat kotasıyla tamamladı.

125 kiloda bronz madalya alan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde etti. Taha'nın kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Olimpik olmayan 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk de bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil müsabakalarının son gününde 97 kiloda 5. olan İbrahim Çiftçi, Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırdı. Türkiye böylece serbest stilde olimpik 6 sıkletin 2'sinde Paris 2024 vizesi aldı.

Macaristan 44 yıl sonra serbest stilde dünya şampiyonu çıkardı

Organizasyonda serbest stil takım sıralamasında 3 dünya şampiyonu çıkaran ABD, 148 puanla birinciliği elde ederken, İran 110 puanla 2'nci, Gürcistan ise 80 puanla 3. oldu.

Dünya Güreş Birliğinden yapılan açıklamada, 65 kiloda altın madalya kazanan Ismail Muszukajev'in, Macaristan'a serbest stilde 44 yıl sonra dünya şampiyonluğu kazandırdığı belirtildi.

97 kiloda altın madalyanın sahibi olan Akhmed Tazhudinov da Bahreyn'e serbest stilde ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

86 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan ABD'li David Taylor da üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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