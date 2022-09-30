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Spor, Dünyadan Spor

Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Yunus Kaymaz   | 30.09.2022
Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu

İstanbul

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen şampiyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.

Erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Arslan Demir altın madalya kazandı. Şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamlayan Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

Erkek milli sporcular takım sıralamasında Avrupa’nın zirvesine çıkarken, kadın milliler sıralamada Avrupa 2’nciliğini elde etti.

Şahin: "2022’ye damga vuruyoruz"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, elde edilen başarıda emeği geçenleri kutlayarak, "Türk tekvandosu olarak 2022’ye damga vuruyoruz. Mayıs ayında İngiltere’de büyüklerde tarih yazarak tüm klasmanlarda Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bugün büyükler kategorisinin bir altı olan ümit sporcularımızla benzer bir başarıyı yakaladık. Yıl içinde yine önemli başarılar elde ettik. Aldığımız sonuçlar Paris 2024 yolunda bizlerin umudunu arttırıyor." diye konuştu.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Özge Özbey (57 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Arslan Demir (68 kilo)

Gümüş: Öykü Özbey (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo), Cemil Tarık Altıngöz (74 kilo)

Bronz: Elif Sude Akgül (49 kilo), Ayselnur Sağlık (+73 kilo), Bilal Küskü (58 kilo), Kadir Şantaş (74 kilo).

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