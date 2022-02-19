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Tottenham, Manchester City'nin 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, lider Manchester City'ye konuk olduğu maçı 3-2 kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 19.02.2022
Tottenham, Manchester City'nin 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

İstanbul

Etihad Stadı'nda oynanan 26. hafta karşılaşmasında Tottenham, 4. dakikada Dejan Kulusevski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City, bu gole 33. dakikada İlkay Gündoğan ile cevap verdi ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Konuk ekip, Harry Kane'in 59. dakikada bulduğu golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Baskısını artıran Manchester City'de Riyad Mahrez, 90+2. dakikada penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-2 yaptı.

Kane, 90+5. dakikada tekrar sahneye çıkarak fileleri havalandırdı ve Tottenham'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Tottenham, Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Üç maç eksiği bulunan Tottenham, üç hafta sonra galip gelerek 39 puana ulaştı. 63 puanda kalan Manchester City'nin bir maç eksiği olan Liverpool ile arasındaki fark 6 puana düştü.

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