Dolar
38.12
Euro
43.62
Altın
3,327.04
ETH/USDT
1,593.00
BTC/USDT
84,356.00
BIST 100
9,319.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Tekrar sakatlanan Neymar, gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara dönen 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, tekrar sakatlandı.

Fatih Erel  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Tekrar sakatlanan Neymar, gözyaşlarıyla sahayı terk etti

İstanbul

Tecrübeli futbolcu, Brezilya Serie A'da Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlandı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yedek kulübesini işaret eden Neymar, 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya tek etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarını yalanladı
Trabzon'da ana su hattı patladı
MSB: Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, TBMM Başkanvekili Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Benzer haberler

Tekrar sakatlanan Neymar, gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Tekrar sakatlanan Neymar, gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet