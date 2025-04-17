Tekrar sakatlanan Neymar, gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara dönen 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, tekrar sakatlandı.
İstanbul
Tecrübeli futbolcu, Brezilya Serie A'da Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlandı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yedek kulübesini işaret eden Neymar, 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya tek etti.
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Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.
Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.