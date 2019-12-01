Talha Ahmet Erdem'den tarihi şampiyonluk
Milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Şampiyonada Doğukan Coşar da dünya şampiyonu oldu.
İstanbul/Ankara
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Guimaraes kentindeki Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.
Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.
Bir dünya şampiyonluğu daha
Portekiz'in Guimaraes kentindeki şampiyonada T21 kategorisi erkekler 81 kiloda Türk sporcu Doğukan Coşar, finalde Portekizli rakibini 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye judo müsabakalarını 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.
Basketbolda dünya üçüncülüğü
Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (IBA) tarafından Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü oldu.
Şampiyonada İtalya birinciliği elde ederken, ev sahibi Portekiz ise ikinci sırada yer aldı.
Down sendromlu özel sporcular 2 Aralık Pazartesi günü İstanbul'a dönecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.