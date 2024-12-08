Suriye Futbol Federasyonu logosunu değiştirdi
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye Futbol Federasyonu da logosunu değiştirdi.
Istanbul
Suriye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi ile Instagram ve Facebook sayfalarından yaptığı paylaşımlarda yeni logoyu kullandı.
Eski logodaki yeşil renkte iki yıldız ve kırmızı rengi içeren kartal simgesi yerine yeni logoda kırmızı renkte 3 yıldız ve yeşil renk içeren kartal simgesi bulunuyor.
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