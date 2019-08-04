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Schumacher'in oğlu F2 kariyerinin ilk birinciliğini aldı

Otomobil yarışlarının efsane ismi Michael Schumacher'in 20 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, Macaristan'da düzenlenen sezonun 8. ayağının ikinci yarışında Formula 2'deki ilk birinciliğine ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 04.08.2019
Schumacher'in oğlu F2 kariyerinin ilk birinciliğini aldı

Ankara

PREMA takımının Alman pilotu Mick Schumacher, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapılan Formula 2 sezonunun 8. ayağının ikinci yarışında, 43:59.841'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Geçen sezon Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda pilotlar klasmanını zirvede tamamlayan Mick Schumacher böylece F2 kariyerinin ilk yarış birinciliğini elde etti.

2019 Formula 2 Dünya Şampiyonası'ndaki puanını 45'e çıkaran oğul Schumacher, pilotlar klasmanı lideri Nyck De Vries'in 151 puan arkasında 11. sırada yer alıyor.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü.

Vücudunun büyük bölümü felç kalan 50 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde sürüyor.

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