Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,929.96
ETH/USDT
1,601.90
BTC/USDT
22,983.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde

İspanya Kral Kupası'ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.01.2023
Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde

Ankara

Kupayı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid, çeyrek finalde karşılaştı.

Ev sahibi Real Madrid, Atletico Madrid'den Morata'nın 19. dakikada attığı gole, 79. dakikada Rodrygo ile cevap verdi. Normal süre 1-1 tamamlanınca uzatmalara gidildi.

Atletico Madrid, Savic'in 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik oynamasını iyi değerlendiren Real Madrid, Benzema'nın 104 ve Vinicius'un 120+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Diğer eşleşmede ise Valencia'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale yazdırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, taşınan ağaçlarla yeşillendiriliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık

Benzer haberler

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın yarı finalinde

Barcelona Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi

Real Madrid zorlu Athletic Bilbao deplasmanından 3 puan aldı

Real Madrid, Kral Kupası'nda Villarreal karşısında 2-0 geriden gelerek turladı

Real Madrid, Kral Kupası'nda Villarreal karşısında 2-0 geriden gelerek turladı
İspanyol futbolunun Süper Kupası, Real Madrid'i farklı yenen Barcelona'nın oldu

İspanyol futbolunun Süper Kupası, Real Madrid'i farklı yenen Barcelona'nın oldu
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet