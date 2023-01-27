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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko 21. maçında 8. yenilgisini yaşadı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi ASVEL'e 91-77 yenildi.

Emrah Oktay   | 27.01.2023
Fenerbahçe Beko 21. maçında 8. yenilgisini yaşadı

Istanbul

Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Galatasaray Nef'ten yeni transfer olan Dee Bost ile eski Fenerbahçeli Nando De Colo'nun skorer performansıyla etkili olan Fransız ekibi, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında tek haneye düşürdüğü farkın 18 sayıya kadar çıkmasına engel olamayan sarı-lacivertliler, devre arasına 48-33 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte pota altını iyi kullanan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 18'e çıkardı: 58-40. ASVEL, final periyoduna 16 sayılık avantajla 71-55 üstün girdi.

Son çeyrekte Edwards'la üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Fenerbahçe Beko, 33. dakika içinde farkı 12'ye indirdi: 75-63. Nando De Colo'nun sayılarıyla farkı koruyan ASVEL, sahadan 91-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi ASVEL'den Nando De Colo oldu. Eski Fenerbahçeli oyuncu, maçı 26 sayıyla tamamladı. Fenerbahçe Beko'da ise Avrupa Ligi kariyerinin en skorer maçını oynayan Carsen Edwards'ın 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

THY Avrupa Ligi'nde üç maç sonra kaybeden Fenerbahçe Beko, 21. maçında 8. yenilgisini yaşadı. ASVEL ise 8. galibiyetini elde etti.

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