Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi ibadete açılıyor

Tunca Nehri seddesi kenarında yer alan ve uzun yıllar harabe halde bulunan camide yaklaşık 18 ay önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Restorasyon kapsamında, yapının toprak altında kalan bölümlerinin ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

Ardından çevre duvarları yeniden inşa edilirken, yarısı yıkılmış halde bulunan minare tamamlandı.

Tamamen yıkılmış olan cami bölümü ise nehre yakın konumu nedeniyle taş yerine çelik konstrüksiyon sistemi kullanılarak yeniden ayağa kaldırıldı.

Yarın düzenlenecek programla kapılarını yeniden açacak camide, vatandaşlar uzun yılların ardından yeniden ibadet edebilecek.

Şeyh Şüceaddin Camisi

Tunca Nehri seddesi kenarında bulunan Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Yapı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1535 yılında camiye dönüştürüldü.

1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gören camiden günümüze yalnızca bazı bölümler ulaşabildi. Caminin mihrap cephesinde ise Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi bulunuyor.