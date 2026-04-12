Şeyh Şüceaddin Camisi'nin tarihi minaresi "hafif külahla" tamamlandı
Edirne'de restorasyonu süren Şeyh Şüceaddin Camisi'nin 16. yüzyıldan kalma minaresinde tespit edilen statik sorun nedeniyle, ağırlık oluşturmaması için minare külahı ve peteği hafif malzemeden yapıldı.
Salih Baran
12 Nisan 2026•Güncelleme: 12 Nisan 2026
Fotoğraflar: Gökhan Balcı / AA
Türkiye, Edirne
Restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bilim heyeti nezaretinde sürdürülen camideki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.
Statik sorun tespit edilen tarihi minarenin peteği ve külahı, yapıya ek yük bindirmemesi amacıyla çelik ve betopandan imal edildi.
Külahın minareye yerleştirildiği caminin gelecek ay ibadete açılması planlanıyor.
Şeyh Şüceaddin Camisi
Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.
Günümüze yalnızca minaresi ve bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.