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Premier Lig'de Burnley-Leicester City maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Leicester City arasında yarın oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ertelendi.

Mutlu Demirtaştan   | 14.01.2022
Premier Lig'de Burnley-Leicester City maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İstanbul

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Burnley'nin erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Burnley'nin geçen ayki Watford, Aston Villa ve Everton karşılaşmaları da kulüplerdeki Kovid-19 vakaları yüzünden oynanamamıştı.

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