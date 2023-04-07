Portekiz liginde Porto, Benfica'nın 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde lider Benfica'yı 2-1 yenen Porto, rakibinin 12 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
İstanbul
Ligin 27. haftasında lider Benfica, ikinci sıradaki Porto'yu Luz Stadı'nda konuk etti.
Benfica, 10. dakikada Diogo Costa'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.
Konuk takım, 45. dakikada Mateus Uribe ve 54. dakikada Mehdi Taremi'nin kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.
Bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan lider Benfica, 71 puanda kaldı. Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Benfica'nın serisini sonlandıran Porto ise bitime 7 hafta kala 64 puana yükselerek takibini sürdürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.