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Portekiz liginde Porto, Benfica'nın 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde lider Benfica'yı 2-1 yenen Porto, rakibinin 12 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Mutlu Demirtaştan  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Portekiz liginde Porto, Benfica'nın 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

İstanbul

Ligin 27. haftasında lider Benfica, ikinci sıradaki Porto'yu Luz Stadı'nda konuk etti.

Benfica, 10. dakikada Diogo Costa'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Konuk takım, 45. dakikada Mateus Uribe ve 54. dakikada Mehdi Taremi'nin kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

Bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan lider Benfica, 71 puanda kaldı. Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Benfica'nın serisini sonlandıran Porto ise bitime 7 hafta kala 64 puana yükselerek takibini sürdürdü.

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