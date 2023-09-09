Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,633.20
BTC/USDT
25,860.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyon cenaze namazı için bir araya gelen vatandaşlara çarptı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyon cenaze namazı için bir araya gelen vatandaşlara çarptı.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Pele'yi geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu oldu

Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu rekorunun yeni sahibi, efsane oyuncu Pele'yi geçen Neymar oldu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Pele'yi geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu oldu

Ankara

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'nın Bolivya'yı 5-1 yendiği maçta iki kez ağları sarsan 31 yaşındaki oyuncu, toplam milli takım gol sayısını ise 125 maçta 79'a çıkardı.

Brezilya Milli Takımı'nda 92 karşılaşmada 77 golü bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden Pele'yi geçerek adını ülke tarihine yazdıran Neymar, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu rekoru kırabileceğimi, hiç hayal etmemiştim. Pele veya başka bir milli oyuncudan daha iyi olduğumu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Futbol Federasyonu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kral'ı gol sayısında geçtiğin için tebrikler Neymar. Pele, eminiz ki bugün seni bolca alkışlamıştır." ifadelerini kullanıldı.

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) 2017'de 222 milyon avro karşılığında geçerek bonservisine en yüksek miktarda ödeme yapılan oyuncu rekorunun da sahibi Neymar, bu sezon başında ise Fransa temsilcisinden Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'e transfer olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor
Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Ege bölgesi için gürültülü sağanak yağış uyarısı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li Dickey'in tahliyesi için çalışma başlıyor

Benzer haberler

Pele'yi geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu oldu

Pele'yi geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet