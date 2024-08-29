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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti

17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreni Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Ay-yıldızlı bayrağı açılış töreninde para yüzücü Sevilay Öztürk ile para tekvandocu Mahmut Bozteke taşıdı.

Erkan Tiryaki  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti Fotoğraf: Rafal Oleksiewicz - AA

Paris

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların açılış töreni, tarihte ilk kez stadyum dışında yapıldı. Roma 1960'tan bu yana 4 yılda bir aralıksız yapılan ve 1988'den beri de olimpiyatlarla aynı şehirde gerçekleşen oyunların açılış töreni hep stadyumlarda düzenlenmişti.

Oyunların açılış töreni bu kez stadyum dışında yapılırken, Fransa'nın ünlü Şanzelize Caddesi'nin başında bulunan tarihi Concorde Meydanı, 4 binden fazla sporcuya ev sahipliği yaptı. Concorde Meydanı'nda, Eyfel Kulesi'nin arka planda gözüktüğü açılış töreni, 10'dan fazla geçici tribünde yaklaşık 65 bin seyircinin önünde yapıldı. Açılış töreni 3,5 saat sürdü.

Bakan Bak sporcuları yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuları açılış töreninde yalnız bırakmadı.

Bakan Bak, açılış törenini yerinden takip etti ve geçiş yaptıkları sırada milli sporcuları selamladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile çok sayıda devlet adamı da açılış törenini izledi.

Ay-yıldızlı bayrağı Sevilay ve Mahmut taşıdı

Açılış töreninde Türk bayrağını paralimpik madalyalı milli sporcular Sevilay Öztürk ile Mahmut Bozteke taşıdı.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli para yüzücü Sevilay Öztürk ve milli para tekvandocu Mahmut Bozteke, Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde kafilenin en önünde yer aldı.

Türkiye'nin dışında oyunlara katılan 182 ülkenin delegasyonu ve sporcuları da binlerce seyirciyi selamladı.

Filistinli sporcu büyük destek gördü

Oyunlara tek sporcuyla katılan Filistin'in kafilesi seyircilerden büyük destek aldı.

Filistin'i para atletizmde Fadi Aldeeb temsil edecek. Aldeeb ve beraberindeki heyet Concorde Meydanı'ndan geçerken binlerce seyirci tarafından alkışlandı. Bazı sporseverler de ayağa kalkıp alkışlarla Filistin'e olan desteğini gösterdi.

Filistin'in yanı sıra IPC Mülteci Olimpiyat Takımı ve Ukrayna da seyircilerden büyük bir destek gördü.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Açılış töreninde Fransa polisi ve askeri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Akreditasyonu veya bileti olmayan hiç kimse açılış alanına sokulmadı. Basın mensupları da dahil herkes birçok güvenlik kontrolü noktasında aramadan geçti. Şehirdeki bazı metro istasyonları güvenlik amaçlı kapanırken, birçok cadde de trafiğe kapatıldı.

Sanat gösterileri

Açılış töreninde pek çok sanat gösterisi sahnelendi.

Müzisyenlerin konser verdiği, dans ve ışık şovlarının yapıldığı açılış töreni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un oyunları başlatması, IPC ve bayrağının göndere çekilmesi, Fransız atletlerin paralimpik ateşini yakmasıyla sona erdi.


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