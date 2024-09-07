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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Paris

Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı.

Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Londra 2012'de de kürsünün ikinci basamağına çıkan Nazan, kariyerinin ikinci paralimpik oyunları madalyasını boynuna astı.

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